Mourinho'dan Crespo kararı!

Miguel Crespo, Fenerbahçe'nin sezon öncesi hazırlıklarında yer alacak. Jose Mourinho, Portekizli oyuncuyu antrenmanlarda görmek istedi.

Haber; Trtspor, Fotoğraf; AA
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Mourinho'dan Crespo kararı!
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11 Haziran 2024 15:26
Fenerbahçe'den geçen sezonun devre arasındaki transfer döneminde Rayo Vallecano'ya kiralanan Miguel Crespo, yeni sezonda kariyerine Fenerbahçe'de devam edebilir.

Portekizli futbolcu, Fenerbahçe'nin sezon öncesi hazırlıklarında yer alacak. Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho, Crespo'yu antrenmanlarda görmek istedi.

Mourinho'nun Crespo için vereceği kesin kararın ardından 27 yaşındaki futbolcunun geleceği netlik kazanacak.

Miguel Crespo'nun Fenerbahçe ile mevcut sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.

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