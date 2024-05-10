Haber Tarihi: 10 Mayıs 2024 11:12 - Güncelleme Tarihi: 10 Mayıs 2024 11:12

Ronaldo Galatasaray'a gelecek mi? 2024

Son dönemde ses getiren transferlerin altına imzasını atan Galatasaray, Portekizli efsane Cristiano Ronaldo ile de temas kurdu. Peki, Ronaldo Galatasaray'a gelecek mi?

Ronaldo Galatasaray'a gelecek mi? 2024
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Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, sarı-kırmızılı takımın gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Görevde oldukları dönem boyunca oldukça cesur ve kararlı adımlar attıklarını ifade eden Timur, Cristiano Ronaldo'nun Galatasaray'a transferi için de çaba gösterdiklerini ancak Portekizli yıldızı Türkiye'ye getirmeyi başaramadıklarını söyledi.

Erden Timur ne söyledi?

"Bir yıldıza gittiğimizde 'Alamazsak, yıpratırlar' düşüncesi bizde yok. Ronaldo'ya haber yolladık ve öyle bir şey düşünmediği yönünde cevap geldi.

O rakamları zaten biz veremeyiz. Burada farklı gelirleri olur, burada ek gelirler yaratırız gibi... Lionel Messi, Inter Miami ile öyle bir şey yaptı.

Burası 80 milyonluk ülke. Ronaldo burada çok fazla gelir elde edebilirdi. Kafasını karıştırabilir miyiz diye düşündük ama olmadı"

 
 

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