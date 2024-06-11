Fethiye'deki dalgıçlar, Ali Koç'un yeniden başkanlığa seçilmesini su altında kutladı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde dalgıçlar, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yeniden seçilmesini suyun altında Koç'un posterini açarak kutladı. Dalgıçlar, su altında Koç ve Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho'nun posterlerini açarak desteklerini gösterdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fethiye'deki dalgıçlar, Ali Koç'un yeniden başkanlığa seçilmesini su altında kutladı
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11 Haziran 2024 15:15
Muğla'nın Fethiye ilçesinde dalgıçlar, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yeniden seçilmesini suyun altında Koç'un posterini açarak kutladı.

İlçede dalış okulu işleten Önder Diktaş, beraberindekilerle Dalyan Koyu açıklarında 5 metre derinliğe daldı.

Dalgıçlar, su altında Ali Koç ve Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho'nun posterlerini açarak desteklerini gösterdi.

Diktaş, Fenerbahçe'nin bu sezon başarılı olacağına inandıklarını ifade etti.

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