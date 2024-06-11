Hollanda'ya bir kötü haber daha!

Hollanda'da Frenkie de Jong'un ardından Teun Koopmeiners'in de EURO 2024'ü kaçıracağı açıklandı.

Hollanda'ya bir kötü haber daha!
EURO 2024 öncesi Hollanda Milli Takımı, üst üste gelen kötü haberlerle sarsıldı.

Daha önce takımın en büyük yıldızlarından Frenkie de Jong'u sakatlığa kurban veren Hollanda, orta saha hattının bir diğer önemli parçası Teun Koopmeiners'i de kaybetti.

İzlanda ile oynanan hazırlık maçında ısınırken sakatlık yaşayan Koopmeiners'in, yaşadığı sakatlık sebebiyle turnuvayı kaçıracağı ve aday kadrodan çıkarıldığı açıklandı.

26 yaşındaki oyuncu geride kalan sezonda Atalanta formasıyla çıktığı 51 resmi maçta 15 gol 7 asistlik performans göstermişti.



 
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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya00000000
2Macaristan00000000
3İskoçya00000000
4İsviçre00000000
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