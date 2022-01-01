Juan Mata'dan Lamine Yamal itirafı!

İspanyol futbolcu Juan Mata, İspanya - İngiltere finalinin ardından açıklamalarda bulundu.

Juan Mata'dan Lamine Yamal itirafı!
İspanyol futbolcu Juan Mata, İspanya - İngiltere finalinin ardından açıklamalarda bulunarak Lamine Yamal ile ilgili konuştu.

Juan Mata, Xavi ile arasındaki bir sohbetten bahsederek Yamal'a övgü dolu ifadeler kullandı.

Mata yaptığı açıklamada, "Dün, Xavi ile yemek yiyordum. Bana Yamal kalitesinde bir oyuncuyu hiç görmediğini söyledi, bunu Messi ile uzun yıllar oynayan biri söyledi. Oyuncular arasında kıyaslama yapmayı ya da onları Messi ile kıyaslamayı sevmiyorum ama Yamal için limit gökyüzü!" ifadelerini kullandı.

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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya32108267
2İsviçre31205325
3Macaristan310225-33
4İskoçya301227-51
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