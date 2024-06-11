Tanguy Ndombele'nin sözleşmesi feshediliyor

Geçtiğimiz sezonu Galatasaray'da kiralık olarak geçiren Tanguy Ndombele, Tottenham'dan ayrılmaya hazırlanıyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Tanguy Ndombele'nin sözleşmesi feshediliyor
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11 Haziran 2024 16:40
Geçtiğimiz sezonu Galatasaray'da kiralık olarak geçiren Tanguy Ndombele için çarpıcı bir gelişme yaşandı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Fransız oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Tottenham, Tanguy Ndombele'nin 1 yıl kalan sözleşmesini feshetmeye hazırlanıyor.

Haberde; Tottenham ile Ndombele cephesi arasında prensip anlaşmasının sağlandığı ve kontratın feshedildiğini kısa süre içinde duyurulacağı yazıldı.

2019 yılında Lyon'dan Tottenham'a 62 milyon euro karşılığında transfer olan Tanguy Ndombele, geçtiğimiz sezonu Galatasaray'da geçirmiş ve çıktığı 26 maçta 1 asist kaydetmişti.



 
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