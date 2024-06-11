Deniz Ertaş'tan transfer açıklaması!

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'da bu sezon ilk kez süre bulan Deniz Ertaş, Hürriyet'e önemli açıklamalarda bulundu.



İşte 19 yaşındaki genç kalecinin açıklamaları:



Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonu 41 puanla tamamlayarak ligde kalmayı başardınız. Zorlu sürece rağmen mücadelesinden vazgeçmeyen Konyaspor'un performansını değerlendirir misin?



"Geçen sene lige başlarken hedefimiz Süper Lig'i en yüksek potada bitirmekti. Fakat aldığımız kötü sonuçlarla birlikte o hedeften uzaklaştık. Bu süre içinde tek hedefimiz Konyaspor'u Süper Lig'de tutmak oldu. Son haftalarda takıma Ali Çamdalı hocamızın gelmesiyle birlikte iyi sonuçlar aldık. Bununla beraber ligde kaldığımız için çok mutluyuz. İnşallah önümüzdeki sezon daha iyi çalışarak Konyaspor'u layık olduğu yerlere çıkarmak istiyoruz."



Yeni sezonda Konyaspor'un başında kulübün eski kaptanlarından olan Ali Çamdalı olacak. Ali Hoca'nın takım yönetimi ve futbolcularla iletişimi hakkında gözlemlerin nelerdir?



"Ali Çamdalı hocamız takıma sportif direktör olarak geldiğinde genç oyuncularla birlikte bir toplantı yapmıştı. Bundan sonra genç oyunculara daha fazla önem verileceğini ve daha çok forma şansı bulacağımızı söylemişti. Geçen sezonun son maçlarına girilirken Ali Çamdalı hocamızın teknik direktörümüz olarak göreve gelmesi hem benim hem de takım arkadaşlarım adına çok güzel bir gelişmeydi. Bizim de yakından tanıdığımız bir isimdi. Ayrıca bizi de yakından tanıyan biriyle çalışmak hepimiz için çok önemliydi. Bu sene daha fazla forma şansı bulacağıma inanıyorum. Ali Çamdalı hocamla olan son görüşmem de bu yöndeydi. Antrenmanlarda nasıl çalışırsak maçlarda da aynı pozisyonların ve senaryoların oluşacağını söylemişti. Hocamızın söylediği gibi oldu ve benim ilk maçım olan Galatasaray deplasmanında hocamız ne dediyse aynı senaryolar oluştu."



TRANSFER İÇİN AÇIKLAMA;

LILLE VE SASSUOLO



Son dönemde ismin Süper Lig ve Avrupa takımlarıyla anılıyor. Özellikle Sassuolo ve Lille kulüplerinin takibinde olduğunu öğrendik. Bu iddialarla ilgili neler söylemek istersin?



"Evet, bu kulüplerle ilgili benim de kulağıma gelen bazı duyumlar oldu. Şu an ilk hedefim Konyaspor'da daha fazla forma şansı bulmaktır. Ardından Konyaspor'a para kazandırarak Avrupa'ya transfer olmak istiyorum. İnşallah bir gün bu hayalimi gerçekleştirmek nasip olur."





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