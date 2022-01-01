Serdar Saatçı, A Milli Takım'ın kampına dahil oldu!
Braga forması giyen Serdar Saatçı, A Milli Takım'ın Almanya kampına dahil edildi.
Braga forması giyen Serdar Saatçı, A Milli Takım'ın Almanya kampına dahil oldu.
TFF yaptığı açıklamada, "Portekiz'in Braga kulübünde forma giyen Ümit Millî Takım oyuncumuz Serdar Saatçı, A Millî Takımımızın Almanya'daki kamp çalışmalarında yer almak üzere Hannover'e yolculuk edecek kafileye dahil edildi." ifadeleri kullanıldı.
TFF yaptığı açıklamada, "Portekiz'in Braga kulübünde forma giyen Ümit Millî Takım oyuncumuz Serdar Saatçı, A Millî Takımımızın Almanya'daki kamp çalışmalarında yer almak üzere Hannover'e yolculuk edecek kafileye dahil edildi." ifadeleri kullanıldı.
Reklam
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Almanya
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|Macaristan
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|İskoçya
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|İsviçre
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0