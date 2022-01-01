Serdar Saatçı, A Milli Takım'ın kampına dahil oldu!

Braga forması giyen Serdar Saatçı, A Milli Takım'ın Almanya kampına dahil edildi.

Serdar Saatçı, A Milli Takım'ın kampına dahil oldu!
Braga forması giyen Serdar Saatçı, A Milli Takım'ın Almanya kampına dahil oldu.

TFF yaptığı açıklamada, "Portekiz'in Braga kulübünde forma giyen Ümit Millî Takım oyuncumuz Serdar Saatçı, A Millî Takımımızın Almanya'daki kamp çalışmalarında yer almak üzere Hannover'e yolculuk edecek kafileye dahil edildi." ifadeleri kullanıldı.

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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya00000000
2Macaristan00000000
3İskoçya00000000
4İsviçre00000000
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