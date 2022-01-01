Serdar Saatçı, A Milli Takım'ın kampına dahil oldu!

Braga forması giyen Serdar Saatçı, A Milli Takım'ın Almanya kampına dahil oldu.



TFF yaptığı açıklamada, "Portekiz'in Braga kulübünde forma giyen Ümit Millî Takım oyuncumuz Serdar Saatçı, A Millî Takımımızın Almanya'daki kamp çalışmalarında yer almak üzere Hannover'e yolculuk edecek kafileye dahil edildi." ifadeleri kullanıldı.



