Haber Tarihi: 11 Haziran 2024 15:56 - Güncelleme Tarihi: 11 Haziran 2024 15:56

Arefe günü kargolar açık mı? 2024 kargolar bayramda çalışıyor mu?

Kurban Bayramı tatili sırasında bankaların açık olup olmayacağı ve hangi günler hizmet verecekleri merak konusu oldu. Tatilin 9 güne uzatılmasının ardından, banka çalışma saatleri ile ilgili sorular sıkça gündeme geliyor. Resmi tatillerde banka ve kamu kurumlarının çalışma saatlerinde değişiklik yaşanabiliyor. Peki, Kargolar bayramda açık mı, kapalı mı? Arefe günü kargolar çalışıyor mu 2024?

Arefe günü kargolar açık mı? 2024 kargolar bayramda çalışıyor mu?
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada "Kamu çalışanlarımız için 16 Haziran Pazar günü başlayacak Kurban Bayramı sonrasındaki 2 günlük süreyi de idari izin kapsamına aldık. Perşembe ve cuma günlerini de bayram tatiline ekleyerek 9 günlük bir tatil imkanı sağlamış oluyoruz." dedi. Söz konusu açıklamaların ardından bankalarda işi olanlar bankaların çalışma günlerini sorgulamaya başladı.
KURBAN BAYRAMINDA BANKALAR, KARGOLAR, HASTANELER AÇIK OLACAK MI?

Resmi tatil günlerinde bankalar, kargo firmaları, hastaneler ve diğer kamu kurumları kapalı oluyor.

Bayram tatili 14 Haziran Cuma günü mesai bitimiyle başlayacak. Kamu çalışanlarına verilen iki günlük idari izinle birlikte 24 Haziran Pazartesi günü iş başı yapılacak.

Kurban Bayramı tarihlerinin olduğu günlerde bankalar kapalı olacak. İdari izinli sayılan 20-21 Haziran tarihlerinde ise bankalar açık olacak.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Bayram tatiliyle ilgili kararı tüm vatandaşlarla paylaşmak istediğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kamu çalışanlarımız için 16 Haziran Pazar günü başlayacak Kurban Bayramı sonrasındaki 2 günlük süreyi de idari izin kapsamına aldık. Böylelikle perşembe ve cuma günlerini de bayram tatiline ekleyerek 9 günlük bir tatil imkanı sağlamış oluyoruz. Kurban Bayramı'nın şimdiden milletimiz için İslam dünyası ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

9 GÜN BAYRAM TATİLİ KİMLERİ KAPSIYOR?

Kurban Bayramı tatili resmi tatili özel sektör çalışanları için 4.5 gün memurlar içinse 9 gün olacak. 15 Haziran 2024 Cumartesi günü Arife Günü olarak idrak edilecek ve bu gün yarım gün olacak. 16 Haziran 2024 Pazar, 17 Haziran 2024 Pazartesi, 18 Haziran 2024 Salı ve 19 Haziran 2024 Çarşamba günleri ise Kurban Bayramı tatilleri olacak. 20 ve 21 Haziran'da memurlar idari izinli sayılacaklar.

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