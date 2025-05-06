Fenerbahçe'nin Portekiz dramı

Trendyol Süper Lig'de 11 yıldır şampiyonluğa hasret olan Fenerbahçe'de son 4 yılda 3 Portekizli hocayla çalışan Başkan Ali Koç ve yönetimi, bu ekolden istediği neticeyi alamadı.



Daha önce Aziz Yıldırım döneminde çalışan ve 2021 yılında teknik direktörlük koltuğuna getirilen Vitor Pereira, sadece 6 ay görev yapmış ve kovulmuştu.



Deplasmanda Galatasaray zaferi yaşatan; Arda Güler, Kim Min-Jae, Ferdi Kadıoğlu, Osayi Samuel gibi isimleri parlatan Vitor Pereira, ardında iyi bir oyuncu grubu bırakarak kadro açısından selefine bir miras sunmuştu.



Mourinho gönderilirse Fenerbahçe'nin 15 milyon euroya yakın bir tazminat vermesi gerekiyor.



DERBİLERDE BÜYÜK FİYASKO



Portekiz Ligi'nde ve Avrupa kupalarında Benfica ile başarıdan başarıya koşan ve 2022'de Fenerbahçe'nin başına geçen Jorge Jesus ise 4 derbide yaşadığı ağır yenilgilerden sonra 2023'te ayrıldı. Fakat o yıl Ziraat Türkiye Kupası'nı kazandıran Jesus, kulübün 9 yıllık kupa hasretine son vererek olumsuz havayı kırmıştı. Bu başarıya rağmen deneyimli hoca; 2 Galatasaray derbisini 3'er golle kaybettiği için gitti. 2024 yılında göreve gelen dünya markası Jose Mourinho da, vatandaşından daha geride kaldı ve onun gibi tüm derbileri kaybetti.



BU KEZ TAZMİNAT BELASI VAR



Pereira'nın tazminat talep etmeden ayrıldığı açıklanmış, Jesus ise 1 yıllık kontratı bitince Al-Hilal ile sözleşme imzalamıştı. 2 yıllık sözleşme imzalayan Mourinho gönderilirse F.Bahçe ağır bir faturayla karşılaşabilir. Ekibi dışında sadece hocaya 10.5 milyon euro ödeyen F.Bahçe'nin, sözleşme feshi halinde 15 milyon euroya yakın bir tazminat vermesi gerekiyor. Avrupa medyasında rakam daha da fazla olduğu konuşuluyor. Teknik Direktör Mourinho, kendi isteğiyle ayrılırsa büyük bir kolaylık yapmış olacak.



LEEDS İDDİASI



Ada basınından Unitedinfocus, Jose Mourinho'nun Leedes United'ın başına geçebileceğini ileri sürdü. Ancak Portekizli hoca, alt ve orta sıralarda mücadele eden takımları çalıştırmak istemediğini açıklamıştı.



