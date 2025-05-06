Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe ile Kadıköy'de oynanan zorlu derbiden 1-0'lık galibiyetle ayrılan Beşiktaş, Avrupa kupalarına katılma hedefini diri tuttu.
Forvetsiz bir 11'le sahaya çıkan Siyah-Beyazlılar, ilk yarıda kaçan penaltıya rağmen devre bitmeden Gedson Fernandes'in golüyle öne geçti ve bu üstünlüğü maç sonuna kadar korumayı başardı.
GEDSON SAHNEDE
Mert Müldür'ün hatasını iyi değerlendiren Gedson, 44. dakikada ağları havalandırarak takımına kritik bir 3 puanı kazandırdı. Bu gol, Portekizli orta saha oyuncusunun bu sezon ligdeki 6. golü oldu.
DEVLERİ BOŞ GEÇMEDİ
Bu sezon büyük maçlarda gösterdiği performansla öne çıkan Gedson Fernandes, Galatasaray ve Trabzonspor'dan sonra Fenerbahçe karşısında da golünü attı. Derbilerdeki etkili oyunu, Beşiktaş'ın önemli virajları dönmesinde büyük rol oynadı.
KARİYERİNİN EN GOLCÜ SEZONU
Gedson Fernandes, 2023-24 sezonunda profesyonel kariyerinin en golcü dönemini yaşıyor. Sezon genelinde gol sayısını 11'e çıkaran yıldız oyuncu, UEFA Avrupa Ligi ön elemesinde Lugano'ya 3 gol atarken, grup aşamasında Lyon ve Bodo/Glimt filelerini de havalandırdı. Süper Lig'de ise Sivasspor, Trabzonspor, Kayserispor, Galatasaray, Kasımpaşa ve son olarak Fenerbahçe'ye karşı gol sevinci yaşadı.
Gedson Fernandes'ten kariyer sezonu!
Gedson Fernandes, Fenerbahçe derbisindeki performansıyla Beşiktaş'a kritik bir galibiyet kazandırırken, kariyerinin en golcü sezonunu yaşamaya devam ediyor.
Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe ile Kadıköy'de oynanan zorlu derbiden 1-0'lık galibiyetle ayrılan Beşiktaş, Avrupa kupalarına katılma hedefini diri tuttu.
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