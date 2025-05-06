Fenerbahçe'de seçim baskısı!

Beşiktaş derbisi sonrası Fenerbahçe yönetimi üzerindeki olağanüstü kongre baskısı iyice arttı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; X.com
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Fenerbahçe'de seçim baskısı!
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06 Mayıs 2025 08:35

Beşiktaş derbisinde alınan mağlubiyet sonrası Fenerbahçe Yönetimi üzerindeki olağanüstü kongre baskısı zirveye çıktı.

Yüksek Divan Kurulu'ndaki açıklamasında seçime sıcak bakmadığını dile getiren Başkan Ali Koç, taraftarın derbide gösterdiği büyük tepkiyle bir kez daha kararının merkezine yerleşti. 

TÜM TRİBÜNLER 'İSTİFA' DEDİ

Ülker Stadı'nda bu kez tüm tribünlerden yükselen "istifa" sesleri ve "Aziz Yıldırım" tezahüratları, yönetim kanadında ciddi bir yankı uyandırdı. Maçın ardından gece saatlerinde camianın önde gelen isimlerinin yöneticilerle iletişime geçerek, oluşan atmosferin ancak bir seçim kararıyla yumuşayabileceğini ifade ettikleri öğrenildi. 

BAŞKAN ALİ KOÇ'A İKNA ÇABALARI

Yönetim kurulundaki birçok ismin "olağanüstü kongreye giderek güven tazeleyelim" görüşünü savundu. Bu kapsamda, başkan Ali Koç'un ikna edilmesi için girişimlerin başladığı öne sürüldü.

Tüzük gereği olağanüstü kongre kararı alınması durumunda seçimli genel kurulun en erken bir ay içerisinde toplanabileceği belirtilirken, gözler artık Başkan Ali Koç'un vereceği nihai kararda. 

 
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