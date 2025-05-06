Solskjaer, tam 20 yıl sonra tarih yazdı!

Beşiktaş, Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'u mağlup ederek derbilerde tarih yazdı; 20 yıl sonra ezeli rakibi Fenerbahçe'ye karşı ligde duble yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Solskjaer, tam 20 yıl sonra tarih yazdı!
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06 Mayıs 2025 08:50

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe'yi Kadıköy'de Gedson Fernandes'in golüyle 1-0 mağlup eden Beşiktaş, hem Avrupa yolunda kritik bir galibiyete imza attı hem de teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde dikkat çeken bir başarıya ulaştı.

Siyah-Beyazlılar, Norveçli hocayla çıktığı Galatasaray, Trabzonspor ve Fenerbahçe derbilerinin tamamını kazanarak kulüp tarihinde bir ilki gerçekleştirdi. 

SOLSKJAER TARİHE GEÇTİ 

Daha önce Galatasaray ve Trabzonspor karşısında 2-1'lik galibiyetlerle gülen Solskjaer, şimdi de Kadıköy'deki zaferle Beşiktaş'ın başında üç büyük rakibi karşısında ilk lig maçlarını kazanan ilk teknik adam unvanını aldı. 

MOU'YU GEÇTİ

İngiltere'de başlayan Mourinho-Solskjaer rekabeti, Türkiye'de de sürdü. Daha önce 5 kez karşılaşan ikilinin bu derbiyle 6. randevusu gerçekleşti. Önceki maçlarda 2'şer galibiyet ve 1 beraberlikle başa baş giden teknik adamlar arasında ibre, Kadıköy zaferiyle Solskjaer'e döndü. Böylece Norveçli çalıştırıcı, Mourinho'ya karşı 3. galibiyetini alarak öne geçti.

"4 MAÇIMIZ DA FİNAL" 

Maç sonrası değerlendirmelerde bulunan Solskjaer, Avrupa kupaları hedefi için temkinli konuştu. "Henüz avantaj sağlamış değiliz. 4 çok önemli karşılaşmamız var. Bu maçlarda istikrar göstermeliyiz" diyen deneyimli hoca, kalan haftalarda da oyuncularından maksimum performans beklediğini vurguladı.

20 YIL SONRA BİR İLK 

Beşiktaş, bu sezon Fenerbahçe karşısında ligde oynadığı her iki maçı da 1-0 kazanarak tarihi bir başarı elde etti. Siyah-Beyazlılar, en son 2004-2005 sezonunda ezeli rakibini hem iç sahada hem de Kadıköy'de mağlup etmişti. O sezon İnönü'de 2-1 kazanan Beşiktaş, Kadıköy'de Daniel Pancu'nun kaleye geçtiği unutulmaz maçta 4-3 galip gelmişti.

DERBİLERİN EFENDİSİ

Bu sezon şampiyonluk yarışından erken kopmasına rağmen derbilerde başarılı bir grafik çizen Beşiktaş, 5 derbiden 4 galibiyet çıkardı. Galatasaray'ı Süper Kupa'da 5-0 yenen Kara Kartal, ligde evinde Fenerbahçe ve Galatasaray'ı 1-0 ve 2-1'lik skorlarla geçti. Trabzonspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Siyah-Beyazlılar, Dolmabahçe'de rakibini 2-1 mağlup etti. Bu sonuçlarla Beşiktaş, büyük maçlardaki performansıyla dikkat çekti. 

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