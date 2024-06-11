Celtics ile Mavericks arasındaki final heyecanı sürüyor

Basketbol dünyasının nefes kesen mücadeleleri arasında en çok beklenen an geldi: 2024 NBA Finalleri. Bu yılın finalinde Boston Celtics, Dallas Mavericks ile karşı karşıya gelecek. Her iki takım da kendi konferanslarını kazanarak büyük finale yükseldi ve bu dev mücadele, TV+ platformunda canlı olarak izlenebilecek.
Boston Celtics, sezon boyunca sergilediği etkileyici performansla Doğu Konferansı'nın zirvesine yerleşmeyi başardı. 64 galibiyetle sezona damgasını vuran Celtics, play-offlarda Miami Heat, Cleveland Cavaliers ve son olarak da Indiana Pacers'ı eleyerek Doğu
Konferansı'nın en güçlü takımı olduğunu kanıtladı. Jayson Tatum liderliğindeki ekip, şimdi Larry O'Brien Kupası için sahaya çıkacak.
Batı Konferansı'nın beşinci sırasında bulunan Dallas Mavericks, bu sezon büyük bir sürprize imza attı. Luka Doncic'in liderliğindeki ekip, play-offlarda beklenmedik bir başarı elde ederek finale yükseldi. Zorlu bir yoldan geçen Mavericks, Los Angeles Clippers ve Oklahoma City Thunder gibi güçlü rakipleri eleyerek Batı Konferansı'nın en üstüne çıkmayı başardı. Şimdi, Larry O'Brien Kupası için Boston Celtics karşısında mücadele verecek.
Boston Celtics, 2008'den bu yana ilk NBA şampiyonluğunu kazanma hedefiyle sahaya çıkacak. Mavericks ise 2011'den bu yana ilk kez NBA Finalleri'nde boy gösterecek. Bu yılın NBA Finalleri, 6 Haziran Perşembe günü başlayacak ve 23 Haziran Pazar gününe kadar
sürecek.
Ev Sahibi Avantajı Boston Celtics'in
Boston Celtics, normal sezonda kazandığı 64 galibiyet sayesinde Mavericks karşısında ev sahibi avantajına sahip olacak. Dallas Mavericks, Batı Konferansı'nın 5 numaralı takımı olarak bu play-offlarda hiçbir seride ev sahibi avantajına sahip değildi. Mavs, Batı'da 4. sıradaki Clippers'ı, 1. sıradaki Thunder'ı ve 3. sıradaki Timberwolves'u eleyerek finale çıktı. Celtics ise 12-2'lik bir play-off performansı sergileyerek Heat, Cavaliers ve Pacers'ı eleyerek Doğu Konferansı'nı kazandı.
Büyük Rekabet için Saatler Tutuldu
Avantajlar bir yana, Boston Celtics ve Dallas Mavericks arasındaki rekabetin NBA tarihinde iz bırakacağı, tartışılmaz bir gerçek. Bu yılki NBA Finalleri, sadece bir şampiyonluk yarışından daha fazlasını ifade ediyor. Celtics, 17 NBA şampiyonluğuna bir yenisini ekleyerek tarihin en başarılı takımı olma yolunda ilerlemek istiyor. Mavericks ise 2011'den bu yana beklediği şampiyonluğu kazanarak tarih yazmak istiyor. Luka Doncic ve Jayson Tatum gibi genç yıldızların sahne alacağı bu büyük mücadele, basketbolseverler için
unutulmaz anlar vadediyor.
2024 NBA Finalleri Takvimi
2024 NBA Finalleri, 6 - 23 Haziran tarihleri arasında olsa da saat farkından dolayı Türkiye'deki basketbol tutkunları, bu kıyasıya mücadeleyi 7 - 24 Haziran tarihleri arasında izleyebilecek. Türkiye saatiyle karşılaşma takvimi şu şekilde:
-1. Maç: 7 Haziran Cuma - 03.30
-2. Maç: 10 Haziran Pazartesi - 03.00
-3. Maç: 13 Haziran Perşembe - 03.30
-4. Maç: 15 Haziran Cumartesi - 03.30
-5. Maç: 18 Haziran Salı - 03.30
-6. Maç: 21 Haziran Cuma - 03.30
-7. Maç: 24 Haziran Pazartesi - 03.00
NBA Finalleri Nereden İzlenebilecek?
NBA Finalleri'nin heyecanını S Sport ile TV+'ta doyasıya yaşayabilirsiniz. Boston Celtics ve Dallas Mavericks arasındaki bu destansı mücadeleyi kaçırmamak ve basketbolun en prestijli anlarını coşkuyla yaşamak için TV+'a abone olabilirsiniz. NBA maçlarını canlı izlemeyi mümkün kılan TV+ ile bu büyük heyecana ortak olabilirsiniz.
Boston Celtics, sezon boyunca sergilediği etkileyici performansla Doğu Konferansı'nın zirvesine yerleşmeyi başardı. 64 galibiyetle sezona damgasını vuran Celtics, play-offlarda Miami Heat, Cleveland Cavaliers ve son olarak da Indiana Pacers'ı eleyerek Doğu
Konferansı'nın en güçlü takımı olduğunu kanıtladı. Jayson Tatum liderliğindeki ekip, şimdi Larry O'Brien Kupası için sahaya çıkacak.
Batı Konferansı'nın beşinci sırasında bulunan Dallas Mavericks, bu sezon büyük bir sürprize imza attı. Luka Doncic'in liderliğindeki ekip, play-offlarda beklenmedik bir başarı elde ederek finale yükseldi. Zorlu bir yoldan geçen Mavericks, Los Angeles Clippers ve Oklahoma City Thunder gibi güçlü rakipleri eleyerek Batı Konferansı'nın en üstüne çıkmayı başardı. Şimdi, Larry O'Brien Kupası için Boston Celtics karşısında mücadele verecek.
Boston Celtics, 2008'den bu yana ilk NBA şampiyonluğunu kazanma hedefiyle sahaya çıkacak. Mavericks ise 2011'den bu yana ilk kez NBA Finalleri'nde boy gösterecek. Bu yılın NBA Finalleri, 6 Haziran Perşembe günü başlayacak ve 23 Haziran Pazar gününe kadar
sürecek.
Ev Sahibi Avantajı Boston Celtics'in
Boston Celtics, normal sezonda kazandığı 64 galibiyet sayesinde Mavericks karşısında ev sahibi avantajına sahip olacak. Dallas Mavericks, Batı Konferansı'nın 5 numaralı takımı olarak bu play-offlarda hiçbir seride ev sahibi avantajına sahip değildi. Mavs, Batı'da 4. sıradaki Clippers'ı, 1. sıradaki Thunder'ı ve 3. sıradaki Timberwolves'u eleyerek finale çıktı. Celtics ise 12-2'lik bir play-off performansı sergileyerek Heat, Cavaliers ve Pacers'ı eleyerek Doğu Konferansı'nı kazandı.
Büyük Rekabet için Saatler Tutuldu
Avantajlar bir yana, Boston Celtics ve Dallas Mavericks arasındaki rekabetin NBA tarihinde iz bırakacağı, tartışılmaz bir gerçek. Bu yılki NBA Finalleri, sadece bir şampiyonluk yarışından daha fazlasını ifade ediyor. Celtics, 17 NBA şampiyonluğuna bir yenisini ekleyerek tarihin en başarılı takımı olma yolunda ilerlemek istiyor. Mavericks ise 2011'den bu yana beklediği şampiyonluğu kazanarak tarih yazmak istiyor. Luka Doncic ve Jayson Tatum gibi genç yıldızların sahne alacağı bu büyük mücadele, basketbolseverler için
unutulmaz anlar vadediyor.
2024 NBA Finalleri Takvimi
2024 NBA Finalleri, 6 - 23 Haziran tarihleri arasında olsa da saat farkından dolayı Türkiye'deki basketbol tutkunları, bu kıyasıya mücadeleyi 7 - 24 Haziran tarihleri arasında izleyebilecek. Türkiye saatiyle karşılaşma takvimi şu şekilde:
-1. Maç: 7 Haziran Cuma - 03.30
-2. Maç: 10 Haziran Pazartesi - 03.00
-3. Maç: 13 Haziran Perşembe - 03.30
-4. Maç: 15 Haziran Cumartesi - 03.30
-5. Maç: 18 Haziran Salı - 03.30
-6. Maç: 21 Haziran Cuma - 03.30
-7. Maç: 24 Haziran Pazartesi - 03.00
NBA Finalleri Nereden İzlenebilecek?
NBA Finalleri'nin heyecanını S Sport ile TV+'ta doyasıya yaşayabilirsiniz. Boston Celtics ve Dallas Mavericks arasındaki bu destansı mücadeleyi kaçırmamak ve basketbolun en prestijli anlarını coşkuyla yaşamak için TV+'a abone olabilirsiniz. NBA maçlarını canlı izlemeyi mümkün kılan TV+ ile bu büyük heyecana ortak olabilirsiniz.
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