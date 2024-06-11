Kübra 2 ve 3. sezon olacak mı, ne zaman? 2024

Netflix, Taylan Biraderler imzasıyla, Çağatay Ulusoy'un başrolünde yer aldığı, konusu ve anlatımıyla çok konuşulan Kübra'nın 2. sezon tarihini etkileyici bir video ile duyurdu.Yapımını OGM'nin üstlendiği ve Afşin Kum'un aynı adlı romanından uyarlanan Kübra, yapay zeka ve insan ilişkileri arasındaki ince çizgiyi etkileyici bir hikayeyle anlatıyor. Tüm sırların ortaya çıktığı dünyada, Gökhan seçimini yapmıştır. Ancak onun bu seçimi, hem sevdikleri hem de ona inananlar için daha büyük bir mücadelenin başlangıcıdır. Ailesini ve peşinden gelenleri korumak için her şeyi göze alan Gökhan, bedeli ne olursa olsun kazanmak zorundadır.Kübra, 2. sezonunda da etkileyici senaryosu ve güçlü oyunculuklarıyla izleyiciyi derin düşüncelere sevk eden bir deneyime ve heyecan dolu bir yolculuğa davet ediyor. Kübra 2. sezonu, 6 Haziran'da Netflix'te.Kübra hakkındaki gerçeğin ortaya çıkmasını inancı adına başka bir sınav olarak gören Gökhan'ın asıl mücadelesi şimdi başlamaktadır. Kendisini 'Semavi' yapan sarsılmaz inancının ona verdiği güçle aldığı her kararın artık bir bedeli vardır; yeni çıkmazların içinde, sadece düşman bildikleriyle değil, sevdikleriyle hatta kendisiyle de savaşması gerekecektir. Peki Gökhan, Semavi olarak yürümeyi seçtiği yolda, inancının gücüne sahip çıkıp doğru yolu bulmayı amaçlarken, Kübra ona karanlığı aydınlatmasında yardımcı olacak mıdır?