Juventus, yeni teknik adamına kavuşuyor

Massimiliano Allegri ile yollarını ayıran Juventus, yeni teknik direktörüne kavuşmaya hazırlanıyor.



İtalyan basınında yer alan habere göre; Juventus, Bologna'dan ayrılan İtalyan teknik adam Thiago Motta ile bugün Portekiz'de bir araya gelecek.



3 YILLIK SÖZLEŞME



Haberde, iki tarafın sözleşmedeki son detayları görüşeceği belirtilirken, İtalyan devinin Motta ile 3 yıllık yeni sözleşmeye imza atacağı belirtildi.



Ayrıca Juventus'un hafta sonuna kadar kısa bir süre içerisinde Thiago Motta'yı resmi olarak açıklayacağı aktarıldı.



BOLOGNA PERFORMANSI



Bologna'nın başında bu sezon 42 maça çıkan Motta, 21 galibiyet, 14 beraberlik ve 7 yenilgi aldı. İtalyan çalıştırıcı, 1.83 puan ortalaması yakaladı.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU