Beşiktaş'ın yıldızına Rus devi talip oldu!

Gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Takımın Portekizli yıldızı Gedson Fernandes'e sürpriz bir talip çıktı.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Zenit, Beşiktaş forması giyen Gedson Fernandes için resmi görüşmelere başladı.
SADECE GEDSON DEĞİL
Rus devi ayrıca, siyah beyazlı takımda forma giyen Bakhtiyar Zaynutdinov için de resmi temaslara start verdi.
İki futbolcu için görüşmelerini sürdüren Zenit, kısa sürede transferleri sonuçlandırmak için çalışıyor.
BEŞİKTAŞ'IN BONSERVİS BEKLENTİSİ
Bununla birlikte, Beşiktaş'ın Gedson için istediği ücret de belli oldu. Siyah beyazlılar, Portekizli orta saha için 20 milyon euro bonservis talep ediyor. Gedson'a Arabistan ve Avrupa'dan da ilgi bulunuyor.
Zenit'in talip olduğu bir diğer isim Zaynutdinov için ise Beşiktaş 4, 4.5 milyon euro bonservis beklentisi var. İstanbul devi, iki oyuncunun transferinden kasasına yaklaşık 25 milyon euro koyabilir.
Beşiktaş ile geçen sezon 45 maça çıkan Gedson, 3 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Zenit, Beşiktaş forması giyen Gedson Fernandes için resmi görüşmelere başladı.
SADECE GEDSON DEĞİL
Rus devi ayrıca, siyah beyazlı takımda forma giyen Bakhtiyar Zaynutdinov için de resmi temaslara start verdi.
İki futbolcu için görüşmelerini sürdüren Zenit, kısa sürede transferleri sonuçlandırmak için çalışıyor.
BEŞİKTAŞ'IN BONSERVİS BEKLENTİSİ
Bununla birlikte, Beşiktaş'ın Gedson için istediği ücret de belli oldu. Siyah beyazlılar, Portekizli orta saha için 20 milyon euro bonservis talep ediyor. Gedson'a Arabistan ve Avrupa'dan da ilgi bulunuyor.
Zenit'in talip olduğu bir diğer isim Zaynutdinov için ise Beşiktaş 4, 4.5 milyon euro bonservis beklentisi var. İstanbul devi, iki oyuncunun transferinden kasasına yaklaşık 25 milyon euro koyabilir.
Beşiktaş ile geçen sezon 45 maça çıkan Gedson, 3 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.