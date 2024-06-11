Galatasaray Akademi Yaz Spor Okulu başlıyor

Galatasaray Akademi Yaz Spor Okulu, 24 Haziran - 23 Ağustos tarihleri arasında başlıyor. Çocukların her branşın temel bilgilerini öğrenmelerini ve yaz boyu eğlenceli zaman geçirmelerini amaçlayan okul, 9 hafta boyunca sabah 09.00 ile akşam 17.00 arasında haftanın 5 günü eğitim verecek.



Velilerin ihtiyaçlarına yönelik olarak esnek kayıt imkanı sunan yaz okulunda, çocuklar istedikleri haftalara kayıt yaptırabilecek. Basketbol, yüzme, cimnastik, voleybol, tenis, okçuluk, futsal ve satranç gibi birçok spor branşı; drama, müzik, dans gibi sanat ve maker atölyeleri ile çocuklar eğlenirken öğrenecek.



YAZ SPOR OKULUNUN FAYDALARI



Galatasaray Akademi'nin uzman antrenörleri tarafından verilen eğitimlerle çocuklar, her branşta temel bilgileri ve becerileri öğrenme fırsatı bulacak. Spor ve sanat aktiviteleri, çocukların fiziksel gelişimlerini desteklerken, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerini de geliştirecek. Grup aktiviteleri ve takım sporları sayesinde çocuklar iş birliği yapma, iletişim kurma ve sosyal becerilerini geliştirecek. Yetenek değerlendirmesi ile çocuklar, yetenekli oldukları branşlara yönlendirilecek.



YETENEK DEĞERLENDİRMESİ VE GELECEĞE YÖNLENDİRME



Yaz okulu süresince birçok branşı deneyimleyen çocuklar, dönem sonunda yetenek değerlendirmesine tabi tutulacaklar. Bu değerlendirme sonucunda, okul dönemi için yetenekli oldukları branşlara yönlendirilecekler ve kış döneminde performans odaklı branş takımlarına dahil olabilecekler.





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