Polonya'ya Lewandowski'den kötü haber!

Robert Lewandowski, sakatlığı nedeniyle Polonya'nın EURO2024'te oynayacağı ilk maçı kaçıracak.

Polonya'ya Lewandowski'den kötü haber!
Polonya'ya EURO2024'ün başlamasına kısa süre kala Robert Lewandowski'den kötü haber geldi.

Türkiye ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan ve oyundan çıkan Lewandowski, sakatlığı nedeniyle Polonya'nın EURO2024'te ilk oynayacağı Hollanda maçında forma giyemeyecek.

Lewandowski'nin, grubun ikinci maçında Avusturya'ya karşı sahada olması bekleniyor.

Polonya, EURO2024'teki ilk maçında 16 Haziran Pazar günü saat 16.00'da Hollanda ile karşı karşıya gelecek.

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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya00000000
2Macaristan00000000
3İskoçya00000000
4İsviçre00000000
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