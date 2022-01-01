Polonya'ya Lewandowski'den kötü haber!

Polonya'ya EURO2024'ün başlamasına kısa süre kala Robert Lewandowski'den kötü haber geldi.



Türkiye ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan ve oyundan çıkan Lewandowski, sakatlığı nedeniyle Polonya'nın EURO2024'te ilk oynayacağı Hollanda maçında forma giyemeyecek.



Lewandowski'nin, grubun ikinci maçında Avusturya'ya karşı sahada olması bekleniyor.



Polonya, EURO2024'teki ilk maçında 16 Haziran Pazar günü saat 16.00'da Hollanda ile karşı karşıya gelecek.



