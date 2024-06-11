Türkiye, bayrak yarışında finale yükselemedi.

2024 Avrupa Atletizm Şampiyonası'nın 4x100 metre bayrak yarışında Türkiye, finale kalamadı.
İtalya'nın başkenti Roma'daki Olimpiyat Stadı'nda gerçekleştirilen şampiyonada; Kayhan Özer, Oğuz Uyar, Batuhan Altıntaş, Mustafa Kemal Ay'dan oluşan milli takım, final için piste çıktı.
Elemelerde 8 ülkeyle ikinci seride yarışan milli takım, 200 metreyi ilk sırada geçmesine rağmen yarışı 7. bitirdi. Finale kalamayan Türkiye, genel sıralamada ise 16 ülke arasında 14. oldu.
İtalya'nın başkenti Roma'daki Olimpiyat Stadı'nda gerçekleştirilen şampiyonada; Kayhan Özer, Oğuz Uyar, Batuhan Altıntaş, Mustafa Kemal Ay'dan oluşan milli takım, final için piste çıktı.
Elemelerde 8 ülkeyle ikinci seride yarışan milli takım, 200 metreyi ilk sırada geçmesine rağmen yarışı 7. bitirdi. Finale kalamayan Türkiye, genel sıralamada ise 16 ülke arasında 14. oldu.
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