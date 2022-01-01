Kroos: 'Açılış maçı zor olacak'

Almanya Milli Takımı'nın deneyimli isimlerinden Toni Kroos, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.



EURO2024'te İskoçya ile oynayacakları açılış maçı için konuşan Kroos, "Açılış maçını iyi oynamak elbette önemli olacaktır. Nasıl bir rakiple karşı karşıya olduğumuzu ve çok zor bir maç olacağını biliyoruz." dedi.



Avrupa Şampiyonası'nı kazanmak için istekli olduğunu söyleyen 34 yaşındaki futbolcu, "Elbette turnuvayı kazanmak için iştahlıyım. Başarılı olmak ve turnuvayı kazanmak istiyorum. Eğer bunun mümkün olduğunu düşünmeseydim, milli takıma geri dönmezdim" diye konuştu.



Almanya, EURO2024'ün ilk maçında 14 Haziran Cuma günü İskoçya ile karşı karşıya gelecek. Mücadele TSİ 22.00'de başlayacak.



