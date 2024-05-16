Okan Buruk: "Derbi diğer maçlardan farklı değil"

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, oyuncularından derbi mücadelesini normal bir maç gibi görmelerini istedi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Okan Buruk: 'Derbi diğer maçlardan farklı değil'
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16 Mayıs 2024 10:11
Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, oyuncularından derbi mücadelesini normal bir maç gibi görmelerini istedi.

Başarılı hoca, bu anlamda oyuncularının rehavete kapılmasını ve baskı altına girmesini istemiyor. Buruk, takımının geçen yıl Fenerbahçe karşısında aldığı çarpıcı galibiyeti hatırlatarak, yine benzer bir futbolla şampiyonluğunu ilan etmek istiyor.

Okan Buruk'un yanı sıra takımın tecrübeli oyuncuları Mauro Icardi, Dries Mertens ve Fernando Muslera da takım arkadaşları ile konuşarak derbide rahat bir oyun oynamaları gerektiğini ifade etti.



 
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