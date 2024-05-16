NBA'de playoff heyecanı, geride bıraktığımız gece oynanan iki karşılaşmayla tam gaz devam etti.



CELTICS 4-1 CAVALIERS



Boston Celtics, Cleveland Cavaliers'a karşı TD Garden'da oynadığı Doğu Konferansı playoff yarı final serisi 5. maçında 113-98 galip gelerek, seriyi 4-1 kazandı ve adını Doğu finallerine yazdırdı.



Jayson Tatum, 25 sayı, 10 ribaund, 9 asist ve 4 top çalma ile Celtics'in en skoreri oldu. Al Horford 22 sayı, 15 ribaund, 5 asist, 3 blok ve 1 top çalma ile oynarken, Derrick White 18 sayı, 6 asist, 5 ribaund ve 2 blokla, Jrue Holiday 13 sayı, 4 asist ve 3 ribaundla, Jaylen Brown ve Payton Pritchard ise 11'er sayıyla oynadılar.



Cavaliers cephesinde Evan Mobley, 33 sayı, 7 ribaund, 4 asist, 2 blok ve 1 top çalmayla mücadele etti. Marcus Morris 25 sayı, 3 ribaund ve 2 top çalma ekledi. Max Strus 12 sayı, 9 asist ve 7 ribaundla, Darius Garland ise 11 sayı, 9 asist ve 2 top çalmayla maçı tamamladı.



Celtics, Doğu Konferansı finallerinde New York Knicks - Indiana Pacers serisinin galibiyle karşılaşacak. New York ekibi ise, seride 3-2'lik üstünlüğe sahip.







MAVERICKS 3-2 THUNDER



Dallas Mavericks, Oklahoma City Thunder'a karşı Paycom Center'da oynadığı Batı Konferansı playoff yarı final serisinin 5. maçında 104-92 galibiyete ulaşarak, seride 3-2 öne geçti.



Luka Doncic 31 sayı, 10 ribaund ve 11 asistlik triple-double performansıyla Mavericks'e liderlik ederken, Derrick Jones Jr. 19 sayıyla, Kyrie Irving 12 sayı, 2 ribaund ve 4 asistle, PJ Washington 10 sayı, 10 ribaund ve 4 asistle, Dereck Lively ise 9 sayı ve 7 ribaundla galibiyete katkı sağladı.



Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander 30 sayı, 6 ribaund, 8 asist ve 2 top çalmayla oynadı. Chet Holmgren 13 sayı ve 4 ribaundla oynarken, Lu Dort 12 sayı, 6 ribaund, 4 asist ve 2 top çalmayla, Jalen Williams ise 12 sayı, 6 ribaund, 3 asist ve 3 top çalmayla maçı tamamladı.



Serinin 6. maçı, Cuma gecesi Dallas'ta oynanacak.



