1. Lig'de play-off heyecanı başlıyor

Trendyol 1. Lig'de Play-Off 1. tur karşılaşmaları başlıyor. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak play-off turunda Bodrum FK, Boluspor'u konuk edecek. Bodrum İlçe Stadı'nın ev sahipliği yapacağı mücadele saat 17.00'de başlayacak.Diğer karşılaşmada ise Çorum FK ile Kocaelispor karşılaşacak. Saat 20.00'de başlayacak maç, Çorum Şehir Stadı'nda oynanacak. Bodrum FK-Boluspor maçında Çağdaş Altay, Çorum FK-Kocaelispor karşılaşmasında ise Emre Kargın düdük çalacak. Mücadeleler, TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.Bu sezon 29. defa uygulanan play-off sisteminde şimdiye kadar 22 takım bir üst lige çıkmayı başardı. Çorum FK ve Kocaelispor'un ilk defa yer alacağı play-off'ta Boluspor yedinci, Sakaryaspor altıncı ve Bodrum FK ise ikinci kez mücadele edecek.Daha önce 3 kez doğrudan Süper Lig vizesi alan Kocaelispor, ilk kez play-off'ta boy gösterecek. 2022-2023 sezonu bitiminde Trendyol 1. Lig'e çıkan Çorum FK, 1. Lig'deki ilk senesinde playoff'a kalmayı başardı.