Lucas Paqueta'dan Manchester City için açıklama

West Ham forması giyen Lucas Paqueta, Manchester City'ye transfer olacağı yönündeki iddialara açıklık getirdi.İşte Paqueta'nın açıklamaları;"Burada, West Ham'da işimi yapmak zorundayım. Kulübe büyük saygı duyuyorum. Burada çok mutluyum, mutlu olmadığımı söylersem yalan söylemiş olurum. Elbette saha dışında da pek çok şey oluyor ama ben elimden gelenin en iyisini yapmaya ve sezonu iyi bir şekilde bitirmeye odaklanmış durumdayım. İyi başladım, iyi bitirmeyi umuyorum. Manchester City hakkında söyledikleri her şey geçen transfer döneminden. Şimdi sezonu bitirme ve neler olacağını bekleme zamanı."