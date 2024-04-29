Dursun Özbek'e yönetim için yoğun talep

Galatasaray'da yüze yakın ismin yönetim kurulu veya Sportif A.Ş.'ye girmek için Başkan Dursun Özbek'in kapısını çaldığı öğrenildi.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Dursun Özbek'e yönetim için yoğun talep
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29 Nisan 2024 08:41
Son güncelleme 29 Nisan 2024 08:49
Galatasaray'da başkanlık seçimi öncesi listeler 3 Mayıs Cuma günü saat 17.00'ye kadar Divan Kurulu Başkanlığı'na teslim edilecek. Özbek'in en güçlü olduğu bu dönemde listesine girmek için önemli isimlerin kulis çalışması içinde olduğu belirlendi.

Yüze yakın ismin yönetim kurulu veya Sportif A.Ş.'ye girmek için Başkan Özbek'in kapısını çaldığı öğrenildi. Özbek'in 2 seneliğine beraber çalışacağı ekip için ince eleyip sık dokuduğu ifade edildi

2-3 hafta içinde Bankalar Birliği anlaşmasından çıkılacak olması ve yine önemli projeler nedeniyle Dursun Özbek'in listesinde yer almak isteyen isimlerin adeta sıraya girdikleri aktarıldı.

Başkan Özbek önceki akşam yönetim ve kurullardaki isimlere teşekkür yemeği verdi.



 
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