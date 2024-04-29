Dursun Özbek'e yönetim için yoğun talep

Galatasaray'da başkanlık seçimi öncesi listeler 3 Mayıs Cuma günü saat 17.00'ye kadar Divan Kurulu Başkanlığı'na teslim edilecek. Özbek'in en güçlü olduğu bu dönemde listesine girmek için önemli isimlerin kulis çalışması içinde olduğu belirlendi.
Yüze yakın ismin yönetim kurulu veya Sportif A.Ş.'ye girmek için Başkan Özbek'in kapısını çaldığı öğrenildi. Özbek'in 2 seneliğine beraber çalışacağı ekip için ince eleyip sık dokuduğu ifade edildi
2-3 hafta içinde Bankalar Birliği anlaşmasından çıkılacak olması ve yine önemli projeler nedeniyle Dursun Özbek'in listesinde yer almak isteyen isimlerin adeta sıraya girdikleri aktarıldı.
Başkan Özbek önceki akşam yönetim ve kurullardaki isimlere teşekkür yemeği verdi.
Yüze yakın ismin yönetim kurulu veya Sportif A.Ş.'ye girmek için Başkan Özbek'in kapısını çaldığı öğrenildi. Özbek'in 2 seneliğine beraber çalışacağı ekip için ince eleyip sık dokuduğu ifade edildi
2-3 hafta içinde Bankalar Birliği anlaşmasından çıkılacak olması ve yine önemli projeler nedeniyle Dursun Özbek'in listesinde yer almak isteyen isimlerin adeta sıraya girdikleri aktarıldı.
Başkan Özbek önceki akşam yönetim ve kurullardaki isimlere teşekkür yemeği verdi.