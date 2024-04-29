Konyaspor ayrılığı açıkladı: Fahrudin Omerovic

Konyaspor, teknik direktör Fahrudin Omerovic ile yollarını ayırdı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Konyaspor ayrılığı açıkladı: Fahrudin Omerovic
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Nisan 2024 14:02
Son güncelleme 29 Nisan 2024 14:07
Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'da teknik direktör Fahrudin Omerovic ile yollar ayrıldı.

Konyaspor'un açıklaması şu şekilde:

"Teknik Direktörümüz Fahrudin Omerovic ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık.

Kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı Fahrudin Omerovic'e teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

Omerovic ile lig ve kupada toplam 17 maça çıkan Konyaspor; 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı.

Konyaspor, ligin kalan döneminde Fenerbahçe, Samsunspor, Kayserispor ve Galatasaray ile karşılaşacak.


 
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery