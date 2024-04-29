Voleybolda Karşıyaka'dan iki transfer birden

Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi'nden yıllardır Sultanlar Ligi'ne dönmeye çalışan Karşıyaka, yeni sezon öncesi dış transfere hızlı başladı. Şube başkanlığı görevine Onur Güner'i getiren Kaf-Kaf, iki Kübalı oyuncuyla birden anlaşarak harekete geçti.



Yeşil-kırmızılı kulüp, Yunanistan temsilcisi AEK'dan orta oyuncu Liset Herrera Blanco ve Panathinaikos'tan smaçör Kenia Carcaces ile el sıkıştığını duyurdu.



Alt yaş gruplarında Küba Milli Takımları'nda da oynayan 25 yaşındaki Liset Herrera Blanco, ülkesinde Matanzas, İsviçre'de Volero Zürich, İtalya'da Busto Arsizio ve Yunanistan'da PAOK kulüplerinde de oynadı. 1.92 boyundaki voleybolcu İsviçre'de lig, kupa ve süper kupa şampiyonlukları yaşadı.



Kariyerinde Japonya'da Hisamitsu Springs ve Ageo Medics, Küba'da Ciudad Habana, İsviçre'de Volero Zürich, Brezilya'da Osasco, İtalya'da Casalmaggiore, Bartoccini Fortinfissi Perugia, Megabox Volley Vallefoglia ve Igor Gorgonzola Novara kulüplerinde oynayan 38 yaşındaki Kenia Carcaces ise çeşitli liglerde 14 kez en iyi smaçör, en iyi oyuncu, en skorer oyuncu gibi ödüllere layık görüldü. 1.90 boyundaki Carcaces, kulüp bazında 16 şampiyonluk, Küba Milli Takımı'nda ise 5 şampiyonluk yaşadı.



Karşıyaka'nın önemli yerli oyuncularla da şimdiden anlaşma sağladığı, transferleri tek tek duyuracağı öğrenildi.





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