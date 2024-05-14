Boston Celtics yıldızı Jaylen Brown, Cleveland Cavaliers ekibinde "hiç kimsenin" kendisini savunamayacağına dair inancını açık bir şekilde belirtti.



Celtics'in Cavaliers'ı 4. maçta 109-104 mağlup etmesinin ardından, karşılaşmada 27 sayı ve 8 ribauntla oynayan Brown, maç sonrası basın toplantısında seride ne kadar etkili olduğu sorulduğunda Cavaliers'ta kendisini savunabilecek kimsenin bulunmadığını iddia etti:



"Agresif oynadığımda o takımda kimsenin beni ciddi anlamda savunabileceğini sanmıyorum. Boyalı alana girip hiç acele etmiyorum ve bu sadece playofflarda değil, tüm sezon boyunca yaptığım şeydi. Sahada sevdiğim noktalara gidip işimi yapıyorum."



27 yaşındaki oyuncu, Cavaliers'a karşı seride maç başına 26.5 sayı, 6.8 ribaund, 1.8 asist, 0.3 top çalma ve 0.3 blok ortalamalarına ve %61.2 saha içi ve %44.4 üçlük isabeti oranına sahip.





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