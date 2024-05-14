Brown: "Cavs'de beni savunabilecek bir kişi bile yok"

Boston Celtics yıldızı Jaylen Brown, Cleveland Cavaliers ekibinde "hiç kimsenin" kendisini savunamayacağına dair inancını açık bir şekilde belirtti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Brown: 'Cavs'de beni savunabilecek bir kişi bile yok'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Mayıs 2024 14:31
Boston Celtics yıldızı Jaylen Brown, Cleveland Cavaliers ekibinde "hiç kimsenin" kendisini savunamayacağına dair inancını açık bir şekilde belirtti.

Celtics'in Cavaliers'ı 4. maçta 109-104 mağlup etmesinin ardından, karşılaşmada 27 sayı ve 8 ribauntla oynayan Brown, maç sonrası basın toplantısında seride ne kadar etkili olduğu sorulduğunda Cavaliers'ta kendisini savunabilecek kimsenin bulunmadığını iddia etti:

"Agresif oynadığımda o takımda kimsenin beni ciddi anlamda savunabileceğini sanmıyorum. Boyalı alana girip hiç acele etmiyorum ve bu sadece playofflarda değil, tüm sezon boyunca yaptığım şeydi. Sahada sevdiğim noktalara gidip işimi yapıyorum."

27 yaşındaki oyuncu, Cavaliers'a karşı seride maç başına 26.5 sayı, 6.8 ribaund, 1.8 asist, 0.3 top çalma ve 0.3 blok ortalamalarına ve %61.2 saha içi ve %44.4 üçlük isabeti oranına sahip.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery