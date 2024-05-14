Manchester United, Fransız savunma oyuncusu Raphael Varane veda etti.
İngiliz ekibinden yapılan açıklamada, Varane'nın sözleşmesinin bitmesiyle birlikte yaz aylarında takımdan ayrılacağı belirtildi.
Manchester United, 31 yaşındaki futbolcuyu 2021 yılında Real Madrid'den 40 milyon euro bonservisle kadrosuna katmıştı.
Manchester United'da 93 maçta sahaya çıkan Varane, 2 kez gol sevinci yaşadı.
İngiliz ekibinden yapılan açıklamada, Varane'nın sözleşmesinin bitmesiyle birlikte yaz aylarında takımdan ayrılacağı belirtildi.
Manchester United, 31 yaşındaki futbolcuyu 2021 yılında Real Madrid'den 40 milyon euro bonservisle kadrosuna katmıştı.
Manchester United'da 93 maçta sahaya çıkan Varane, 2 kez gol sevinci yaşadı.
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