Manchester United, ayrılığı açıkladı!

Manchester United, Fransız savunma oyuncusu Raphael Varane'ın yaz aylarında takımdan ayrılacağını açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Manchester United, ayrılığı açıkladı!
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14 Mayıs 2024 13:13
Manchester United, Fransız savunma oyuncusu Raphael Varane veda etti.

İngiliz ekibinden yapılan açıklamada, Varane'nın sözleşmesinin bitmesiyle birlikte yaz aylarında takımdan ayrılacağı belirtildi.

Manchester United, 31 yaşındaki futbolcuyu 2021 yılında Real Madrid'den 40 milyon euro bonservisle kadrosuna katmıştı.

Manchester United'da 93 maçta sahaya çıkan Varane, 2 kez gol sevinci yaşadı.

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