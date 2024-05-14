Galatasaray'ın sezon başında Aston Villa'ya kiralık olarak gönderdiği Nicolo Zaniolo transferde gündemden düşmüyor.
FIORENTINA PEŞİNE DÜŞTÜ
İtalyan basınında yer alan habere göre, Fiorentina, 24 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor. Fiorentina'nın, Zaniolo için harekete geçtiği ancak henüz resmi bir görüşmenin olmadığı belirtildi.
SÖZLEŞMESİNDEKİ OPSİYON
Galatasaray ile Aston Villa arasında yapılan kiralık anlaşmaya göre Zaniolo'nun 22.5 milyon euro'luk satın alma opsiyonu bulunuyor. İngiliz ekibinin, bu opsiyonu kullanması beklenmiyor.
ÜLKESİNDEN TALİBİ ÇOK
Zaniolo'nun adı daha önce de yine ülkesi İtalya'dan Napoli, Lazio, Juventus ve Milan gibi ekiplerle anılmıştı.
GALATASARAY İLE SÖZLEŞMESİ
Aston Villa'da bu sezon 39 maçta süre bulan Nicolo Zaniolo, 3 kez gol sevinci yaşadı.
İtalyan oyuncunun bonservisinin bulunduğu Galatasaray ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
FIORENTINA PEŞİNE DÜŞTÜ
İtalyan basınında yer alan habere göre, Fiorentina, 24 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor. Fiorentina'nın, Zaniolo için harekete geçtiği ancak henüz resmi bir görüşmenin olmadığı belirtildi.
SÖZLEŞMESİNDEKİ OPSİYON
Galatasaray ile Aston Villa arasında yapılan kiralık anlaşmaya göre Zaniolo'nun 22.5 milyon euro'luk satın alma opsiyonu bulunuyor. İngiliz ekibinin, bu opsiyonu kullanması beklenmiyor.
ÜLKESİNDEN TALİBİ ÇOK
Zaniolo'nun adı daha önce de yine ülkesi İtalya'dan Napoli, Lazio, Juventus ve Milan gibi ekiplerle anılmıştı.
GALATASARAY İLE SÖZLEŞMESİ
Aston Villa'da bu sezon 39 maçta süre bulan Nicolo Zaniolo, 3 kez gol sevinci yaşadı.
İtalyan oyuncunun bonservisinin bulunduğu Galatasaray ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
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