Chicago Bulls'un gelecek sezon rekabetçi olmayı hedeflediği ve tecrübeli yıldızı DeMar DeRozan'ı elinde tutmayı arzuladığı iddia edildi.



HoopsHype'tan Mike Scotto, Bulls ekibinin önümüzdeki sezon rekabetçi kalmayı hedeflediğini ve DeRozan'ı kadroda tutmak istediğini öne sürdü:



"Lig genelinde, Bulls'un devam eden rekabet arzusunun yanı sıra DeRozan'ın rolü ve takımın ona ödeme yapma isteği göz önüne alındığında, kendisinin Chicago ile yeniden sözleşme imzalayacağına inanılıyor."



DeRozan bu sezon 79 maçta 24.0 sayı, 5.3 asist ve 4.3 ribaund ortalamaları yakalamıştı.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU