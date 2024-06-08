İtalyan devi Jayden Oosterwolde için geliyor

Fenerbahçe'de bu sezon ortaya koyduğu performansla dikkatleri çeken Hollandalı stoper Jayden Oosterwolde ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.
İTALYAN DEVİ PEŞİNDE
23 yaşındaki stoperin menajerinin İtalyan devi Milan'la transfer görüşmelerinde bulunduğu öğrenildi. Henüz yıldız futbolcu için sarı-lacivertli takıma bir teklif gelmediği öğrenildi.
Sarı-Lacivertlilierin genç futbolcuyu astronomik bir teklif gelmediği süre kolay kolay bırakmayacağı da ifade ediliyor.
NAPOLI'NİN DE İLGİSİ VAR
Oosterwolde'ye Milan'ın yanı sıra bir başka İtalyan devi Napoli'nin de ilgisi bulunuyor. Yıldız futbolcuya ara transfer döneminde de bazı Avrupa takımları teklifte bulunmuştu.
Ali Koç yaptığı açıklamada 12 milyon euro'luk teklifi kabul etmediklerini dile getirmişti.
43 MAÇA ÇIKTI
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 43 resmi maça çıkan Jayden Oosterwolde bu karşılaşmalarda 2 gollük skor katkısı sağladı.
İTALYAN DEVİ PEŞİNDE
23 yaşındaki stoperin menajerinin İtalyan devi Milan'la transfer görüşmelerinde bulunduğu öğrenildi. Henüz yıldız futbolcu için sarı-lacivertli takıma bir teklif gelmediği öğrenildi.
Sarı-Lacivertlilierin genç futbolcuyu astronomik bir teklif gelmediği süre kolay kolay bırakmayacağı da ifade ediliyor.
NAPOLI'NİN DE İLGİSİ VAR
Oosterwolde'ye Milan'ın yanı sıra bir başka İtalyan devi Napoli'nin de ilgisi bulunuyor. Yıldız futbolcuya ara transfer döneminde de bazı Avrupa takımları teklifte bulunmuştu.
Ali Koç yaptığı açıklamada 12 milyon euro'luk teklifi kabul etmediklerini dile getirmişti.
43 MAÇA ÇIKTI
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 43 resmi maça çıkan Jayden Oosterwolde bu karşılaşmalarda 2 gollük skor katkısı sağladı.
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