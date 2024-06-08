Soner Dikmen'e Süper Lig'den sürpriz talip

Konyaspor ile sözleşmesi biten tecrübeli orta saha Soner Dikmen'e Çaykur Rizespor talip oldu.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Soner Dikmen'e Süper Lig'den sürpriz talip
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08 Haziran 2024 10:51
Konyaspor ile sözleşmesi biten tecrübeli orta saha Soner Dikmen'e Çaykur Rizespor talip oldu.

Fanatij'in haberine göre; 30 yaşındaki orta saha oyuncusunu teknik direktör İlhan Palut'un çok istediği ve Soner'in de Karadeniz ekibinin teklifine sıcak baktığı öğrenildi.

Yeni sezonda hedefini Avrupa potası olarak belirleyen Çaykur Rize, transferde kilit bölgelere nokta atışı takviyeler gerçekleştirmeyi planlıyor.

Geçtiğimiz sezon Konyaspor formasıyla 40 resmi maça çıkan Soner, 1 gol atma başarısı gösterdi.

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