Beşiktaş'tan yıldız isme ilk teklif

Yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Mats Hummels'e ilk teklifini yaptı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Beşiktaş'tan yıldız isme ilk teklif
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08 Haziran 2024 10:45
Beşiktaş'ın transferi için girişimlere başladığı Mats Hummels, taraftarları oldukça heyecanlandırdı.

İLK TEKLİF YAPILDI

Siyah-beyazlı futbolseverler, Alman stoperin sosyal medya hesabına 200 bin mesaj göndererek, "Come to Beşiktaş" akımını yeniden başlattı.

Yönetimin, 4 milyon 250 bin Euro yıllık ücret aldığı Borussia Dortmund ile sözleşmesi biten 35 yaşındaki futbolcuya 2+1 yıllık mukavele önerdiği öğrenildi. İtalyan ekipleri Roma ve Milan'ın yanı sıra MLS'ten de talipleri olan Hummels'in teklifleri değerlendirdiği belirtildi.

2018'de Bayern Münih ile Beşiktaş'ın Dolmabahçe'de karşılaştığı maçta taraftarlardan etkilenen 35 yaşındaki savunmacı, "Böyle bir atmosferi sevmemek elde değil" paylaşımı yapmıştı.

B PLANI PAULISTA

Beşiktaş, Mats Hummels'e alternatif olarak ara transfer döneminde de ilgilendiği Gabriel Paulista'yı yeniden listesine aldı.

33 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun sözleşmesi biterken, bu kez Beşiktaş'a sıcak yaklaşım gösterdiği kaydedildi.

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