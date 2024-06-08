Mahmut Uslu'dan Aykut Kocaman iddiasına yanıt

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulunda yer alan Mahmut Uslu, sportif direktörlüğe Aykut Kocaman'ın getirileceği iddialarına yanıt verdi.

, Fotoğraf; AA
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Mahmut Uslu'dan Aykut Kocaman iddiasına yanıt
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08 Haziran 2024 09:57
Fenerbahçe'de başkan adayı Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu listesinde yer alan Mahmut Uslu, Aykut Kocaman'ı sportif direktör olarak görevlendireceklerine yönelik iddiaları yalanladı.

Mahmut Uslu açıklamasında, "Benim böyle bir beyanım yoktur. Bununla birlikte Aziz Başkan, son günlerde konuyla ilgili fikirlerini belirtmiş, seçilmesi halinde futbol takımıyla ilgili planlamayı, teknik direktörümüz Jose Mourinho'nun görüşleri doğrultusunda yapacağımızı ifade etmiştir. Son derece art niyetli bu tip paylaşımlara itibar etmeyiniz" ifadelerini kullandı.



 
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