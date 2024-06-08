Beşiktaş'tan sportif direktörlüğe yeni aday

Beşiktaş'ta futbol yapılanması adına çalışmalar sürüyor. Teknik direktörlük görevine Giovanni van Bronckhorst'u getiren Siyah-Beyazlılar, Brad Friedel ile de sağlanan anlaşmayı duyurdu.
GLOBAL PROJELERDE YER ALACAK
Yeni dönemde her alanda çok daha profesyonel bir yapıya bürünmek isteyen Beşiktaş'ın, Türk futbolunu da yakından bilen bir ismi göreve getirdi. Geçtiğimiz günlerde teknik direktörlük görevine Giovanni van Bronckhorst'u getiren Beşiktaş, yönetim kurulu danışmanlığı görevi için Brad Friedel ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.
Geçmişte Galatasaray'ın kalesini koruyan ABD'li eski futbolcu Brad Friedel'in, Güney Amerika, MLS ve Premier Lig bağlantıları ile transferlere yön vermesi bekleniyor. ABD'li futbol adamının ayrıca ticari gelirlerin artırılmasına yönelik global sponsorluk çalışmaları da yürütmesi hedefleniyor.
DE SANCTIS'E TALİP ÇIKTI
Sportif direktörlük için ismi Beşiktaş ile anılan ancak yönetimle anlaşamadığı ileri sürülen Morgan De Sanctis'in yeni takımı belli oluyor.
İtalyan basınında çıkan haberlere göre İtalya Serie B (2. Lig) takımı Palermo, sportif direktörlük görevi için De Sanctis'le, teknik direktörlük için ise Alessio Dionisi ile anlaşma noktasına geldi.
YENİ HEDEF BELİRLENDİ
İtalyan futbol sitesi Sport Italia, Beşiktaş'ın gündemindeki sportif direktör pozisyonu için Mauro Leo'nun ismini yazdı.
Haberde Siyah-Beyazlılar'ın, daha önce İtalya Ligi Serie A'nın devlerinden Roma, Inter ve Juventus'ta çalışan Leo ile görüşme halinde olduğu ifade edildi.
GLOBAL PROJELERDE YER ALACAK
Yeni dönemde her alanda çok daha profesyonel bir yapıya bürünmek isteyen Beşiktaş'ın, Türk futbolunu da yakından bilen bir ismi göreve getirdi. Geçtiğimiz günlerde teknik direktörlük görevine Giovanni van Bronckhorst'u getiren Beşiktaş, yönetim kurulu danışmanlığı görevi için Brad Friedel ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.
Geçmişte Galatasaray'ın kalesini koruyan ABD'li eski futbolcu Brad Friedel'in, Güney Amerika, MLS ve Premier Lig bağlantıları ile transferlere yön vermesi bekleniyor. ABD'li futbol adamının ayrıca ticari gelirlerin artırılmasına yönelik global sponsorluk çalışmaları da yürütmesi hedefleniyor.
DE SANCTIS'E TALİP ÇIKTI
Sportif direktörlük için ismi Beşiktaş ile anılan ancak yönetimle anlaşamadığı ileri sürülen Morgan De Sanctis'in yeni takımı belli oluyor.
İtalyan basınında çıkan haberlere göre İtalya Serie B (2. Lig) takımı Palermo, sportif direktörlük görevi için De Sanctis'le, teknik direktörlük için ise Alessio Dionisi ile anlaşma noktasına geldi.
YENİ HEDEF BELİRLENDİ
İtalyan futbol sitesi Sport Italia, Beşiktaş'ın gündemindeki sportif direktör pozisyonu için Mauro Leo'nun ismini yazdı.
Haberde Siyah-Beyazlılar'ın, daha önce İtalya Ligi Serie A'nın devlerinden Roma, Inter ve Juventus'ta çalışan Leo ile görüşme halinde olduğu ifade edildi.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU