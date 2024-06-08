Mourinho'dan sürpriz transfer açıklaması!

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho, Portekiz basınından RTP'ye açıklamalarda bulundu.Jose Mourinho, kendisine sorulanşeklinde gelen soruya çarpıcı bir yanıt verdi.Soruyu cevaplayan Mourinho,şeklinde konuştu.Öte yandan Portekiz basınından Record'da yer alan habere göre, Galatasaray Rafa Silva'ya iki yıl için 7 milyon euro'luk teklifte bulunduğu, Sarı-kırmızılıların ayrıca 31 yaşındaki futbolcuya 3 milyon euro imza parası önerdiği ifade edilmişti.2016'den 2024'e kadar 8 yılını Benfica'da geçiren Rafa Silva, Portekiz temsilcisinde 326 maçta 94 gol attı ve 79 gol attı.