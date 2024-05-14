Menemen'de Yılmaz Vural kararı

TFF 2'nci Lig play-off ilk turunda 24Erzincanspor'a deplasmanda uzatmalarda 3-2 yenilip 1'inci Lig hayallerine veda eden Menemen Futbol Kulübü'nün teknik direktör Yılmaz Vural'la yola devam edeceği kaydedildi.



Geçen sezon ligin 12'nci haftasında dümene geçen tecrübeli teknik adamın sözleşmesi devam ederken, yönetimin Vural'ı bırakmayacağı kaydedildi. Yeni sezonda direkt şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurması beklenen sarı-lacivertlilerde, Yılmaz Vural'ın bu hafta Başkan Bilgin Tokul ile görüşerek transfer raporunu vereceği belirtildi.



Türkiye'nin en çok takım çalıştıran teknik adamı olan 71 yaşındaki Yılmaz Vural, kariyerinde ilk kez Menemen FK'da 2'nci Lig'de görev almıştı.





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