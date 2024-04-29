Bakırköy Ata Spor Kulübü Türkiye'de dünyada rakip tanımıyor

Paletli Yüzme Türkiye Şampiyonası, 25-28 Nisan tarihleri arasında İstanbul'da düzenlendi. Bakırköy Ata Spor Kulübü, hem erkekler hem de kadınlar Türkiye şampiyonu oldu.



Bakırköy Ata Spor Kulübü Su Sporlarından Sorumlu Başkan Yardımcısı Tuğba Sezen konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Biz Atatürk'ün ismiyle kurulmuş bir kulübüz. Bu yüzdendir ki bizim ikincilliğe asla tahammülümüz yoktu. Türkiye'de ve dünyada hiçbir zaman ikincilliğe tahammülümüz olmadı ve hiçbir zaman olmayacak" ifadelerini kullandı.





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