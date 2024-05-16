Cleveland Cavaliers guardı Darius Garland'ın takasının, takım arkadaşı Donovan Mitchell'ın takımla yeni bir sözleşme imzalaması halinde mümkün olabileceği bildirildi.



Geçtiğimiz gece playoff ikinci tur serisinin 5. maçında Boston Celtics'e 113-98 mağlup olan Cleveland Cavaliers'ın sezonunun sona ermesiyle, takımda artık tüm gözler geleceğe çevrilmiş durumda.



The Athletic'ten Shams Charania, Joe Vardon ve Jason Lloyd, Garland'ın temsilcisi olan Klutch Sports CEO'su Rich Paul'un, Donovan Mitchell'ın Cleveland'daki kontratını uzatmaya karar vermesi durumunda ekip yönetimiyle potansiyel bir takası görüşeceğini bildirdi.



Raporda ayrıca "rakip yöneticilerin, Cavs'in Mitchell ve Garland'ın uyumunu ciddi şekilde değerlendirmesi gerekeceğine ve sonuçta ikisinden birini seçmek zorunda kalabileceğine inandıkları" da belirtildi.



Mitchell'ın, 2025-26 sezonundaki oyuncu opsiyonu da dahil olmak üzere takımla bir sezon daha sözleşmesi bulunuyor.





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