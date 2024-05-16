Beşiktaş'ta Aboubakar'dan taraftara mesaj!

Beşiktaş'ın Kamerunlu futbolcusu Vincent Aboubakar siyah beyazlı taraftarlara mesaj gönderdi.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Aboubakar'dan taraftara mesaj!
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16 Mayıs 2024 13:01
Beşiktaş'ta bu sezon bir dönem kadro dışı kalan, ayrıca sakatlıklar ve formsuzluk nedeniyle beklentileri karşılayamayan Vincent Aboubakar "Yeni sezonda daha tempolu ve hırslı, bol gol atan Aboubakar izlettireceğim" dedi.

"ŞAMPİYONLUK BORCUM VAR"

Sözleşmesi Haziran 2025'te bitecek olan Kamerunlu golcü "Bu sezon Afrika Kupası, sakatlıklar gibi etkenler beni yordu. Menajerime birçok takımdan teklif geldiği belirtiliyor fakat ben sürekli gezen oyuncu değilim. Beşiktaş taraftarına şampiyonluk borcum var. Yeni sezonda tempolu ve koşan bir Aboubakar olacak. Taraftarlarımızın desteği beni hırslandırıyor" dedi.

BU SEZON ABOUBAKAR

32 yaşındaki futbolcu, bu sezon Beşiktaş formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı 32 resmi maçta 11 gol attı ve 3 asist yaptı.  

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