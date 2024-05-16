Trabzonspor, sağ bek avında: Polonya

Trabzonspor scout ekibi, Polonya 1. Lig ekibi Slask Wroclaw'ın 19 yaşındaki Polonyalı sağ beki Lukasz Gerstenstein'i takibe aldı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Trabzonspor, sağ bek avında: Polonya
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16 Mayıs 2024 13:19
Trabzonspor scout ekibi, Polonya 1. Lig ekibi Slask Wroclaw'ın 19 yaşındaki Polonyalı sağ beki Lukasz Gerstenstein'i takibe aldı.

Bu sezon Stal Mielec'te kiralık olarak forma giyen Gerstenstein, 22 maçta görev aldı ve 2 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

Kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek genç yeteneğin transfer durumunu Trabzonspor'un yakından takip ettiği ve kısa süre içinde bordo-mavili ekibin genç oyuncu için kulübüne resmi teklifte bulunmasının beklendiği kaydedildi.

Trabzonspor, Lukasz Gerstenstein'i Thomas Meunier'in yedeği olarak düşünüyor.


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