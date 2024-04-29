Giorgio Furlani: 'Leao Milan'da kalmak istiyor'

Adı son zamanlarda Avrupa'nın dev takımlarıyla anılan Rafael Leao için Milan taraftarına sevindiren haber geldi.



"BURADA KALMAK İSTİYOR"



Adı sıklıkla Paris Saint-Germain ile anılan Rafael Leao için Milan CEO'su Giorgio Furlani önemli açıklamalarda bulundu.



Fabrizio Romano'ya açıklamalarda bulunan Giorgio Furlani, "Rafael Leao, Milan'da kalacak. Bizimle uzun süreli bir kontrat imzaladı ve aynı zamanda kendisi de burada kalmak istiyor." ifadelerini kullandı.



Milan ile sezon başında 2028'e kadar sözleşme imzalayan 24 yaşındaki Portekizli kanat oyuncusunun 175 milyon euroluk bir serbest kalma maddesi de bulunuyor.



43 MAÇA ÇIKTI



Bu sezon Milan formasıyla 43 resmi maça çıkan Rafael Leao bu karşılaşmalarda 13 gol, 13 asistlik skor katkısı sağladı.





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