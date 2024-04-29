Thiago Silva'dan veda kararı!

Chelsea forması giyen Thiago Silva, sezon sonunda sözleşmesinin bitmesiyle İngiliz ekibinden ayrılacağını açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Thiago Silva'dan veda kararı!
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29 Nisan 2024 13:19
Son güncelleme 29 Nisan 2024 14:26
Chelsea'nin Brezilyalı savunma oyuncusu Thiago Silva, İngiliz ekibinden ayrılıyor.

39 yaşındaki savunma oyuncusu, sezon sonunda sözleşmesinin bitmesiyle birlikte takımdan ayrılacağını duyurdu.

"Chelsea benim için çok şey ifade ediyor" diyen Silva, ileride başka bir görevle de olsa kulübe geri dönmek istediğini söyledi.

CHELSEA KARİYERİ

2020 yılından bu yana Chelsea forması giyen deneyimli savunma oyuncusu, Londra temsilcisinde 151 maçta 9 gol, 3 asistlik performans ortaya koydu.

Deneyimli stoper, 151 maçta formasını giydiği Chelsea'de UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonluğu yaşadı.

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