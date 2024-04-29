Para tenisçilerden çifte şampiyonluk ve bir ikincilik

Tekerlekli sandalye tenis turnuvası Megasaray Kupası'nda milli sporcular, çifte şampiyonluk ve bir ikincilik kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Para tenisçilerden çifte şampiyonluk ve bir ikincilik
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29 Nisan 2024 13:22
Antalya'da düzenlenen tekerlekli sandalye tenis turnuvası Megasaray Kupası'nda milli sporcular, çifte şampiyonluk ve bir ikincilik elde etti.

Türkiye Tenis Federasyonunun açıklamasına göre, Megasaray Tenis Akademi'de gerçekleştirilen turnuvada quad kategorisinde Ahmet Kaplan, Avustralyalı Jin Woodman ile yaptığı tekler finalini 6-1 ve 6-0'lık sertlerle kazanarak şampiyon oldu.

Çiftlerde ise Ahmet Kaplan ile Ali Ataman, Uğur Altınel-Fatih Karataş ikilisini 6-2 ve 6-1'lik setlerle mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

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