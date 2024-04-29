Güneydoğu'da 4 takım, bir üst lige yükseldi

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde Diyarbakır'dan Amed Sportif Faaliyetler şampiyonluğa çok yaklaşırken, TPAO Batman Petrolspor, Mardin Mazıdağı Fosfatspor ve Şanlıurfa Viranşehir Belediyespor, gruplarında sezonu lider tamamlayıp bir üst lige yükseldi.



TFF 2'inci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden lider Amed Sportif Faaliyetler 80 puan toplayarak, son haftaya rakibine 3 puan ve 10 gol averajı fark tarak şampiyonluğa çok yaklaştı. Amed Sportif Faaliyetler bu hafta sahasında konuk edeceği Menemen Futbol Kulübü karşısında alacağı 1 puan ile 11 yıl aradan sonra kente bir şampiyonluk yaşatmış olacak.



TFF 3'üncü Lig 2'nci Grupta ise TPAO Batman Petrolspor, sezonu 60 puanla lider tamamlayıp 2 yıl aradan sonra yeniden TFF 2'nci lige yükseldi.



Bölgesel Amatör Lig 9'uncu grupta mücadele eden Mardin Mazıdağı Fosfatspor ise bitime 2 hafta kala 61 puanla şampiyonluğa ulaşarak tarihinde ilk kez profesyonel lige yükseldi.



Bölgesel Amatör Lig 8'inci Grupta mücadele eden Şanlıurfa Viranşehir Belediyespor ise 67 puanla bitime 2 maç kala şampiyonluğunu ilan etti. Mardin Mazıdağı Fosfatspor ile Şanlıurfa Viranşehir Belediyespor, TFF 3'üncü lige yükseldi.





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