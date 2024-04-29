Barça'da Xavi Simons harekatı!

Bu sezon şampiyonluk şansını mücizelere bırakan Barcelona, gelecek yılın çalışmalarını sürdürüyor.



El Chiringuito'nun haberine göre; Katalan devi, altyapısında yetişen Xavi Simons'u transfer etmek istiyor.



Genç yıldızın da Barcelona'ya geri dönmeye sıcak baktığı ifade edildi.



Bonservisi PSG'de olan 21 yaşındaki on numara, bu sezonu Leipzig'te kiralık olarak geçiriyor.



Bu sezon Leipzig'te 41 maça çıkan Simons, 9 gol ve 15 asistlik performans gösterdi.





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