Ali Koç yeniden aday oluyor!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 1 dönem daha aday olmaya karar verdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Ali Koç yeniden aday oluyor!
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11 Mayıs 2024 16:30
Son güncelleme 11 Mayıs 2024 16:37
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Saadetin Saran ile yaptığı görüşmenin ardından son kararını verdi.

Daha önce adaylığı konusunda kesin bir karar veremeyen Ali Koç, Sadettin Saran ile yaptığı görüşmenin ardından 1 dönem daha aday olma kararı aldı.

SARAN, KOÇ LEHİNE ÇEKİLİYOR

Sadettin Saran da Ali Koç lehine çekilme kararı aldı.

SEÇİM ÇALIŞMALARINA BAŞLIYOR

Ali Koç, seçim çalışmaları kapsamında gelecek haftadan itibaren Anadolu'daki derneklerde, kongre üyeleriyle bir araya gelerek programlara katılacak.

BASIN AÇIKLAMASI BEKLENİYOR

Ali Koç ile Sadettin Saran'ın kısa süre içerisinde basın açıklaması yapması bekleniyor.

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