Ali Koç'tan 110 milyonluk teklife ret!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, hem sportif hem de mali anlamda kulübünü daha güçlü kılmak için gece gündüz çalışıyor.
Bu doğrultuda transfer çalışmalarını sürdürürken, mali anlamda da çok dikkatli davranıyor. Sarı lacivertli yönetim, stat isim sponsorluğu için anlaştığı Chobani ve forma sponsorluğu için imza attığı adidas'tan önemli bir gelir elde etti.
Sözcü'de yer alan habere göre; Sponsorlardan gelecek 110 milyon Euro'nun üzerindeki gelir için 'İsterseniz parayı kırdırarak toplu olarak verelim' teklifi yapıldı. Ancak başkan Ali Koç, sponsorlardan yıllık 17 milyon Euro'yu bulan tüm gelirleri kırdırıp kulübü zor durumda bırakmak istemedi.
Ali Koç, Fenerbahçe'nin geleceğini ipotek altına almamak adına bu teklifleri geri çevirdi.
Bu doğrultuda transfer çalışmalarını sürdürürken, mali anlamda da çok dikkatli davranıyor. Sarı lacivertli yönetim, stat isim sponsorluğu için anlaştığı Chobani ve forma sponsorluğu için imza attığı adidas'tan önemli bir gelir elde etti.
Sözcü'de yer alan habere göre; Sponsorlardan gelecek 110 milyon Euro'nun üzerindeki gelir için 'İsterseniz parayı kırdırarak toplu olarak verelim' teklifi yapıldı. Ancak başkan Ali Koç, sponsorlardan yıllık 17 milyon Euro'yu bulan tüm gelirleri kırdırıp kulübü zor durumda bırakmak istemedi.
Ali Koç, Fenerbahçe'nin geleceğini ipotek altına almamak adına bu teklifleri geri çevirdi.